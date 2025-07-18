Eskişehir-Kütahya kara yolunda bakım onarım çalışması başladı
Eskişehir-Kütahya kara yolunun 5-11'inci kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışması başladı.
Eskişehir-Kütahya kara yolunun 5-11'inci kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışması başladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren itibaren Eskişehir-Kütahya kara yolu Kütahya istikametine 5-11'inci kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından Kütahya istikametine trafik kapalı olup, Eskişehir istikametine gelişli gidişli olarak kullanılacak.
Ayrıca bu etapta çalışma bittikten sonra Kütahya istikametine devam eden kısa etaplar halinde aynı çalışma devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.