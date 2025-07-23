GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gece boyunca karadan aralıksız devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı bölgelere iş makineleriyle yangın emniyet şeritleri açıldı.

Ekipler, büyük ölçüde kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmalarını da yapıyor. Uç noktalardaki alevlenmelere de havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da bölgedeki çalışmaları takip edip, ekiplere destek verdi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.