Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, orman yangını şehitlerinden Kocaman'ın ailesine taziye ziyareti

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın, Seyitgazi'ye bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, orman yangını şehitlerinden Kocaman'ın ailesine taziye ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın, Seyitgazi'ye bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kocaman'ın annesi Hatice Kocaman ve babası Hüseyin Kocaman ile eşi Burcu Kocaman'a başsağlığı dileyen Yumaklı, bir süre aileyle sohbet etti.

        Ziyarette, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer ilgililer de yer aldı.

        Bu arada Yumaklı, Seyitgazi ilçesindeki yangınla mücadele sırasında yaralanıp kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Kader Dereli'yi de ziyaret etti.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Şehit orman işçisi Kocaman, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit orman işçisi Kocaman, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Orman yangını şehitlerinden ağır taşıt şoförü Kocaman'ın cenazesi Eskişehir...
        Orman yangını şehitlerinden ağır taşıt şoförü Kocaman'ın cenazesi Eskişehir...
        Orman şehidi Dereli, son yolcuğuna uğurlandı
        Orman şehidi Dereli, son yolcuğuna uğurlandı
        Orman yangını şehitlerinden dozer operatörü Dereli'nin cenazesi Eskişehir'd...
        Orman yangını şehitlerinden dozer operatörü Dereli'nin cenazesi Eskişehir'd...
        Dün yangında yaralanan orman işçisi yoğun bakıma alındı
        Dün yangında yaralanan orman işçisi yoğun bakıma alındı
        Orman şehidi babasıyla en son pazartesi günü konuşmuş
        Orman şehidi babasıyla en son pazartesi günü konuşmuş