Bakan Göktaş'tan Eskişehir'de orman yangını şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan, ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında şehit olanların aileleri ile yaralananlara ziyarette bulundu.

İlk olarak yangına müdahale ederken şehit düşen ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Bakan Göktaş, şehidin annesi Hatice ve babası Hüseyin Kocaman ile eşi Burcu Kocaman ve yakınlarıyla görüştü.

Aileye başsağlığı dileyen Göktaş, daha sonra yangında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevine uğrayarak, şehidin annesi Habibe ve babası Salih Dereli ile eşi Eda Dereli'ye taziyede bulundu.

Ardından yangında yaralanan orman işçisi Kader Dereli'yi tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde ziyaret eden Göktaş, Dereli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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