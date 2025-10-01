Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gebe okulu açıldı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gebe okulu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gebe okulu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gebe okulu açıldı.

        Hastanenin servisler bölümünde düzenlenen törende kurdele kesilmesinin ardından konuşan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Tufan Öge, normal doğumu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulamanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Okulun, korkuları azaltmak ve eğitimin önemini vurgulamak açısından faydalı bir organizasyon olduğunu belirten Öge, "Süregelecek, durmayacak, devam edecek bir program. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Öge, gebe okulunun farkındalık oluşturacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Gebelerimiz kendilerini bekleyen sürecin farkında olacak, korkuları ortadan kaldıracak. Doğum sonrasında yine ilk zaman içinde bebek bakımına da eğitim yönünde destek olacak, çok kıymetli bir adım. Tüm Türkiye'de de zaten uygulamaya geliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yetiştirilen fidanlar, yanan orman alanlarını yeşertecek
        Eskişehir'de yetiştirilen fidanlar, yanan orman alanlarını yeşertecek
        Eskişehir'de "Gelecek İçin Yeşil Kalkınma" toplantısı düzenlendi
        Eskişehir'de "Gelecek İçin Yeşil Kalkınma" toplantısı düzenlendi
        Halasını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı
        Halasını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı
        Anadolu Üniversitesinde "Anadolu Veri Merkezi" törenle açıldı
        Anadolu Üniversitesinde "Anadolu Veri Merkezi" törenle açıldı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Keresteyle dövülerek öldürüldü (2)
        Keresteyle dövülerek öldürüldü (2)