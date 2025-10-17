Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki kişi öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak'ta müstakil evde oturan Necati H. (67) ile eşi G.H. (67), sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Necati H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
G.H. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
