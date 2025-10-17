Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki kişi öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:28 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:35
        Eskişehir'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki kişi öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.

        Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak'ta müstakil evde oturan Necati H. (67) ile eşi G.H. (67), sobadan sızan gazdan zehirlendi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Necati H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        G.H. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

