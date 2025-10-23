Eskişehir'de "Beslenme ve Diyetetik Alanında Geleceğe Yönelik Öneriler" etkinliği gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından "Beslenme ve Diyetetik Alanında Geleceğe Yönelik Öneriler" konulu etkinlik düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Dikmen, etkinlikte Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine bu alandaki geçmişten günümüze olan değişimleri ve güncel trendleri aktardı.

Konuşmasında özellikle nutrigenomik, mikrobiyota, fonksiyonel besinlerin yanı sıra artık yapay zekanın da ön plana çıktığından bahseden Dikmen, öğrencilere yapay zekayı öğrenmek ve doğru kullanmak kadar yabancı dil konusunda da kendilerini geliştirmelerinin önemli bir ihtiyaç olduğundan söz etti.

Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sona erdi.​​​​​​​