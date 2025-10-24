Eskişehir'de Kazakistan Fahri Konsolosluk binası hizmete açıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Kazakistan Fahri Konsolosluğu binası, törenle hizmete açıldı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki konsolosluk binasında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Eskişehir, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan öne çıkan illerinden biridir. Şehrimizde bugüne kadar 10 fahri konsolosluk açılmıştı. Bugün 11'incisini açmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kurdele kesiminin ardından davetliler tarafından binanın gezildiği törene, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Eskişehir Fahri Konsolosu Erdoğan Yıldırım, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından "Kazakistan Cumhuriyet Günü" dolayısıyla bir otelin konferans salonunda kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, müzik dinletisi ile Eskişehir Kazakistan Öğrenci Topluluğu tarafından dans gösterisi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutlayarak şunları söyledi:

"Türk dünyası oldukça geniş bir dünya ve onun daha iyi noktaya gelebilmesi adına başlatılan çalışmaların yeni bir aşamaya gelmesi için büyük gayret var. Eskişehir ili 2013 yılında Türk Dünyası kültür başkentliği yapmış bir şehir. Bu anlamda Eskişehir'in Türk dünyası kültür başkentleriyle de özel ilişkisi ve birlikteliği var. Fahri konsolos olarak atanan arkadaşımıza başarılar diliyorum ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly ise Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler için anlamlı bir gün yaşandığını ifade etti.

Onalbekuly, iş birliği ve kardeşlik ilişkileri açısından bağların günden güne gelişmekte olduğunu belirterek "Biz devlet memuru olarak bu ilişkilere elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Fahri konsolosluk makamının açılmasıyla ikinci köprüde meydana gelmiş bulundu. Artık aramızda iki köprü olacak." diye konuştu.