        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü öğrencilerinden sergi

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 10:42 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:45
        Anadolu Üniversitesi Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü öğrencilerinden sergi
        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergide, geleneksel ve modern çalgı yapımına dair özgün çalışmalar sanatseverlerle buluştu.

        Sergiyi gezen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, çalgıları inceleyip bilgi aldı.

        Sergide Rektör Adıgüzel'e Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Turan eşlik etti.

        Öte yandan Adıgüzel sergide öğrencilerle türkü seslendirdi.

