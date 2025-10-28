TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehin Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, cumhuriyetin 102'nci yılını büyük bir gurur, coşku ve inançla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin milletin iradesiyle, istiklal aşkıyla yoğrulmuş en büyük eser olduğunu kaydeden Dönmez, "Cumhuriyet, bu topraklarda hür yaşama kararlılığının, millet olma bilincinin ve birlikte var olma iradesinin adıdır. 102 yıldır aynı inançla, aynı kararlılıkla bu kutlu mirası geleceğe taşıyor, her yeni nesille daha da yüceltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda daha güçlü, üretken ve bağımsız bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürüyoruz. Enerjiden sanayiye, teknolojiden savunma sanayimize kadar her alanda kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu sadece geçmişimizin bir emaneti değil çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz sorumluluğun da ifadesidir."