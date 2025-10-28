Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:00
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Ünlüce, mesajında, demokrasiden, hak ve hukuktan, adaletten, bilimden, özgürlüklerden ve bağımsızlıktan yana olan cumhuriyetin 102'nci yılına erişmenin onuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada eşi görülmemiş bir istiklal mücadelesinin sonucu olduğunu kaydeden Ünlüce, şunları kaydetti:

        "Kahraman milletimiz, canını vererek esaret zincirlerini kırmış, kendi kaderini kendisi tayin etmiştir. Savaş ve işgallerle çöken kara bulutların dağıtıldığı, bu topraklara gelen baharın adıdır, cumhuriyet. Bu yönüyle 29 Ekim 1923, umutların yeşerdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, en zor şartlarda, bütün imkansızlıklara rağmen umut demektir. Cumhuriyet birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalkışın simgesi, herkesin ortak sesi ve milli iradeyi koruyan yegane güvencedir.

        Ünlüce, savaş ve gözyaşlarıyla ateş çemberine dönen bir dünyada en güvenli limanın ve en doğru pusulanın cumhuriyet olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

        "Unutmayalım, 102 yıl önce olduğu gibi ele ele verirsek tüm zorlukların üstesinden geliriz. Adalet ve bilimin ışığında, Atatürk ve cumhuriyet çizgisinden sapmadan güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Her 29 Ekim'de olduğu gibi 102. yılımızda da cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmaya, bu büyük mirası sonsuza dek yaşatmaya söz veriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Cumhuriyet şehri Eskişehir'imizin ve ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

