Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ünlüce, mesajında, demokrasiden, hak ve hukuktan, adaletten, bilimden, özgürlüklerden ve bağımsızlıktan yana olan cumhuriyetin 102'nci yılına erişmenin onuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada eşi görülmemiş bir istiklal mücadelesinin sonucu olduğunu kaydeden Ünlüce, şunları kaydetti:

"Kahraman milletimiz, canını vererek esaret zincirlerini kırmış, kendi kaderini kendisi tayin etmiştir. Savaş ve işgallerle çöken kara bulutların dağıtıldığı, bu topraklara gelen baharın adıdır, cumhuriyet. Bu yönüyle 29 Ekim 1923, umutların yeşerdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet, en zor şartlarda, bütün imkansızlıklara rağmen umut demektir. Cumhuriyet birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalkışın simgesi, herkesin ortak sesi ve milli iradeyi koruyan yegane güvencedir.

Ünlüce, savaş ve gözyaşlarıyla ateş çemberine dönen bir dünyada en güvenli limanın ve en doğru pusulanın cumhuriyet olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: