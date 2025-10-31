Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı tanıtıldı

        Türkçenin uluslararası düzeyde öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından hayata geçirilen Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:25
        Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı tanıtıldı
        Türkçenin uluslararası düzeyde öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından hayata geçirilen Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda sunuculuğunu Nijerli öğrenci Mahaman Sani Zaharou'nun üstlendiği toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, Genel Sekreter Ecevit Öksüz ve akademisyenler ile uluslararası öğrenciler katıldı.

        Program, uluslararası öğrencilerin Türkçeyle kurdukları bağı anlattıkları "Benim İçin Türkçe" başlıklı kısa film gösterimiyle başladı.

        Kazakistanlı öğrencilerden oluşan Naz Dans Grubu'nun gösteri sunduğu etkinlikte uluslararası öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırma Merkezi müzisyenlerinin eşliğinde türküler seslendirdi.

        - "Anadolu Üniversitesi, 117 farklı ülkeden 2 bin 955 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor"

        Rektör Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada, Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı'nın, Türkçeyi yalnızca iletişim aracı değil aynı zamanda kültürel değer olarak dünyaya tanıtmayı amaçladığını söyledi.

        Programın dil kursu olmadığının altını çizen Adıgüzel, şöyle devam etti:

        "TÖMER gibi kurumlar, Türkçenin öğretimine odaklanırken biz, Türk kültürüne dair algıyı derinleştirmeyi, farkındalığı artırmayı ve öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra da Türkiye ile bağlarını sürdürmelerini hedefliyoruz. Uluslararası öğrencilere kendi bölümlerini aksatmadan Açıköğretim Fakültesi üzerinden ikinci üniversite kapsamında bu programa dahil olmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Burada uluslararası öğrencilere özel bir müjde vermek istiyorum. Her biriniz, kendi ülkenizden bu programa kayıt yaptıracak bir arkadaşınıza yüzde 100 burs imkanı sağlayabileceksiniz. Anadolu Üniversitesi olarak şu anda 117 farklı ülkeden 2 bin 955 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz.

        Bu oran, Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve sizlerin katkısıyla her geçen gün artıyor. Türkiye'yi, Eskişehir'i ve üniversitemizi çevrenizdeki insanlara tanıtarak bu başarının büyümesinde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Bugün attığımız bu adım yalnızca bir başlangıç. Türk Dili ve Kültürü Programı'nı birlikte büyütecek, geliştirecek ve dünya çapında bir marka haline getireceğiz."

        Etkinlikte sahne alan öğrencilere teşekkür belgeleri, Rektör Adıgüzel ve Rektör Yardımcısı Büyük tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

