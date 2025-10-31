TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eskişehir'de konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Toplam 55 milyar lira ile küçük ölçekteki üyelerimize ulaştık. Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda 3'üncüsünü de başlatacağız." dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) düzenlenen sanayicilerle istişare toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, Eskişehir'in ülke açısından yüksek katma değerli sanayisiyle, girişimci gücüyle, üretim kültürüyle, beşeri sermayesiyle Batı Anadolu'nun göz bebeği ve çekim merkezi olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir'in ileri teknoloji üreten bir marka şehir haline geldiğini anlatarak, "Sizler, Eskişehir olarak 849 farklı sanayi ürünü üretiyorsunuz. Bunların 176'sında Eskişehir'imiz ilk 3'te. 54'ündeyse Türkiye'de en fazla üretim yapan sizsiniz. Bu aslında Eskişehir'in başarı hikayesinin en somut göstergesi." diye konuştu.

Türkiye'nin son 40 senede tarım ağırlıklı bir ekonomiden bir sanayi devine dönüştüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye bugün İtalya, Çin, Rusya, İsrail dahil bu coğrafyanın tamamında en büyük sanayi devi olan ülke konumuna geldi. Burada da Türk özel sektörünün müthiş bir başarı hikayesi var. Düşünebiliyor musunuz, 3 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'den bugün 270 milyar dolar sanayi ürünü satıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Uzak Doğu'dan gelen Çin başta olmak üzere çoğu dampingli ithalatın yol açtığı, haksız ve yıkıcı rekabetle karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, ülke olarak buna karşı strateji oluşturmak gerektiğini vurguladı. Geleneksel pazarlarda giderek artan Çin rekabeti, agresif fiyatlanmaya karşı ihracatçılara uzun vadeli ve düşük maliyetli finansın sağlanması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Küresel değerleri üretimle markalaşan, teknolojiyle büyüyen bir sanayi ülkesi bizim hedefimiz olmak durumunda. Bu dönüşüm yalnızca ekonomiyi değil Türkiye'nin gelecekteki rekabet gücünü de şekillendirmektedir. Sanayicimiz de buna uygun dönüşmeli, kamunun da desteğine ihtiyacımız var." dedi. Girdi maliyetlerindeki artış, son dönem kredi maliyetlerinin yüksek olması ve krediye erişimdeki sıkıntılar bulunduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "Emek yoğun sektörlerimizde ciddi sıkıtılar yaşanıyor. Buralardaki firmalarımız aslında hepimizin, ülkemizin ortak değeri. Onları korumalı ve desteklemeliyiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) başta olmak üzere, finansmana erişim sıkıntısını bir nebze olsun hafifletmek üzere TOBB Nefes Kredisini başlattıklarını paylaşarak, şunları kaydetti: "Önce 30 milyar lira onay almıştık. Düşük faizli, kredi 30 milyar lira ki 30 milyar denizde bir damla su. İhtiyacımız çok ama bir damla su. Bu, sanayici kardeşlerimiz için küçük ölçekli üyelerimiz açısından önemliydi. Onlara ulaştırdık. Zaten 30 milyar lira, 2 günde bitti. Hemen akabinde yine 2'nci paketin iznini aldık. 25 milyar liralık 2'nci paketin onayını aldık. Toplam 55 milyar lira ile küçük ölçekteki üyelerimize ulaştık. Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda 3'üncüsünü de başlatacağız. Başkanlarımla birlikte bunları da takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın da birer konuşma yaptığı toplantıya, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı (ETO) Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.