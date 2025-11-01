Habertürk
Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Giriş: 01.11.2025 - 11:44 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:44
        Eskişehir'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, hakkında 28 ayrı suçtan toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 21 bin 520 lira para cezası bulunan firari hükümlü V.T'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

