Eskişehir'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, hakkında 28 ayrı suçtan toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 21 bin 520 lira para cezası bulunan firari hükümlü V.T'yi operasyonla yakaladı.

