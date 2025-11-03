Eskişehir'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Toplantıda, kurum yöneticileri görev alanları kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular ele alındı.

İl güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

