        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

        İl güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:51
        Eskişehir'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
        İl güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular ele alındı.

        Toplantıda, kurum yöneticileri görev alanları kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı.

