        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi'nde türküler seslendirildi

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen konserde türküler seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:07 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:07
        Anadolu Üniversitesi'nde türküler seslendirildi
        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen konserde türküler seslendirildi.

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ tarafından Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda dinleyici katıldı.

        Konserde Yozgat, Kırşehir, Aydın, İzmir, Konya, Giresun, Erzurum, Trakya, Ankara, Erzincan ve Azerbaycan gibi farklı yörelerden derlenen türküler seslendirildi.

        Uludağ(ın performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

