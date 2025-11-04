Anadolu Üniversitesi'nde türküler seslendirildi

Konserde Yozgat, Kırşehir, Aydın, İzmir, Konya, Giresun, Erzurum, Trakya, Ankara, Erzincan ve Azerbaycan gibi farklı yörelerden derlenen türküler seslendirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ tarafından Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda dinleyici katıldı.

