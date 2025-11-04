Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Buluşmaları etkinliği düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Buluşmaları'nda haber spikeri Nilüfer Kutlu öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 21:47 Güncelleme: 04.11.2025 - 21:49
        Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Buluşmaları etkinliği düzenlendi
        Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Buluşmaları'nda haber spikeri Nilüfer Kutlu öğrencilerle buluştu.

        İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İncilay Cangöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Nilüfer Kutlu, öğrencilere haber spikerliğine ilişkin bilgiler iletti.

        Etkinlik sonunda Cangöz, Kutlu'ya teşekkür belgesi verdi.

