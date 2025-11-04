Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Buluşmaları etkinliği düzenlendi
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Buluşmaları'nda haber spikeri Nilüfer Kutlu öğrencilerle buluştu.
İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İncilay Cangöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Nilüfer Kutlu, öğrencilere haber spikerliğine ilişkin bilgiler iletti.
Etkinlik sonunda Cangöz, Kutlu'ya teşekkür belgesi verdi.
