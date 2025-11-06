Eskişehir'de sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte özellikle Porsuk Çayı ve çevresi de sisle kaplandı.

Görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi.

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.