        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de panelde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanabilir üniversitenin her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Giriş: 06.11.2025 - 13:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:25
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de panelde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanabilir üniversitenin her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Özgür Özel, Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite Paneli"nde yaptığı konuşmada, CHP'nin içinde bulunduğu değişim, dönüşüm ve Türkiye'yi değiştirme sürecinde önemli iki hedefinin olduğunu söyledi.

        Özel, bunlardan birinin kadınların toplumsal yaşamda, çalışma hayatında ve siyasette varoluşları, diğerinin ise gençlerin siyasete katılımı olduğunu ifade etti.

        Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kuruluşunun 44. yılı olduğunu anımsatan Özel, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından darbecilerin özgür düşünceye ve özgür düşünenlerin seçme hakkına düşman oldukları için ilk saldırdıklarının üniversitelerde rektörlerin, bölüm başkanlarının seçildiği sandık olduğunu söyledi.

        Pek çok partinin iktidara gelirken YÖK'ü kaldıracağını söylediğini ancak bunu gerçekleştirmediğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Biz 'YÖK'ü kaldıracağız' demiyoruz. Biz, YÖK'ü yok etmeye geliyoruz. YÖK'ü yok edeceğiz çünkü bir şeyi kaldırınca başka bir yere kondurmak lazım. YÖK'ü yok edip akademinin özerkliğinin ve özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanabilir üniversitenin her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitimi, öğretimi, eleştirel düşünceyi, üretkenliği, inovasyonu teşvik eden disiplinler arası yaklaşıma sahip dijital ve yapay zeka teknolojileriyle desteklenen yepyeni bir eğitim-öğretim tasarımı hazırladıklarını dile getirdi.

        CHP'nin programında kademeli olarak 1,5 çeyrek altın miktarı burs hedeflediğini belirten Özel, "İktidara geldikten bir yıl sonra öğrenci bursları, bugünkü parayla, bugünkü kurla 11 bin 500 liraya, bir çeyrek altın düzeyine çıkarılacak. Daha sonra kademeli olarak 1,5 çeyrek altın hedefine ulaşılacaktır." diye konuştu.

        - "CHP'nin sıraları, bakanlık koltukları gençleri beklemektedir"

        Gençleri siyasete davet eden Özel, "Gelecek dönem CHP, ümit ediyorum 300'ün üzerinde bir milletvekiliyle temsil edilecek Parlamento'da. O Parlamento'nun koltukları gençleri beklemektedir. CHP'nin sıraları, bakanlık koltukları gençleri beklemektedir. CHP, gençlerin partisi olarak, gençler için hayal kuran bir partidir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

