CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Özel, Tepebaşı Belediyesince Yeşiltepe Mahallesi'nde yaptırılan Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, partisinin sosyal ve demokrat belediyeciliğiyle gurur duyduklarını söyledi.

CHP'li belediyelerin çalışmalarını anlatan Özel, belediyelerin dil ve konuşma terapisi gibi hizmetlerin ücretsiz verileceği merkezi açmasının önemine değindi.

Merkeze ismi verilen, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Manisa'da mücadeleler verdiklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"O, bir ilçemize aday olmak istiyordu. Onun büyükşehri kazanacağına bir ben, bir eşi Nurcan inandı. Sonra Manisa inandı ve son seçimlerde Manisa'da yüzde 60 aldık. Yüzde 6 oy da aldık, yüzde 60 oy da aldık. Böyle ilk seçimini kazanıp il başkanlığımızı yapan, sonra büyükşehir belediye başkanı olan, sonra bir yıl üç ay gibi bir sürede Manisa'ya ve civarına hizmetleri derken ölümüyle birlikte onu bütün Türkiye tanıdı. Çok iyi bir miras bıraktı."