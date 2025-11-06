Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Giriş: 06.11.2025 - 14:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:35
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Özel, Tepebaşı Belediyesince Yeşiltepe Mahallesi'nde yaptırılan Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, partisinin sosyal ve demokrat belediyeciliğiyle gurur duyduklarını söyledi.

        CHP'li belediyelerin çalışmalarını anlatan Özel, belediyelerin dil ve konuşma terapisi gibi hizmetlerin ücretsiz verileceği merkezi açmasının önemine değindi.

        Merkeze ismi verilen, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Manisa'da mücadeleler verdiklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

        "O, bir ilçemize aday olmak istiyordu. Onun büyükşehri kazanacağına bir ben, bir eşi Nurcan inandı. Sonra Manisa inandı ve son seçimlerde Manisa'da yüzde 60 aldık. Yüzde 6 oy da aldık, yüzde 60 oy da aldık. Böyle ilk seçimini kazanıp il başkanlığımızı yapan, sonra büyükşehir belediye başkanı olan, sonra bir yıl üç ay gibi bir sürede Manisa'ya ve civarına hizmetleri derken ölümüyle birlikte onu bütün Türkiye tanıdı. Çok iyi bir miras bıraktı."

        Ferdi Zeyrek'in anısının yaşatılması için emekler verildiğini dile getiren Özel, "Türkiye'nin dört bir yanında da stadyumlara, caddelere, kreşlere ve yaşam merkezlerine adı veriliyor. Bir kişiyi yaşatmanın en iyi yolu, bu. Bu amaçla yapılan bu iş, gerçekten büyük bir vefa örneği." dedi.

        Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bundan sonraki dönemlerde de halkı için çalışacak, kenti ranta değil halka açacak, kent suçları işlemeyecek, kentlerde yeşil alanları çoğaltacak, kente kendi evi, bahçesi gibi bakacak, kentin çocuklarına kendi evladı gibi, kentin büyüklerine kendi anasına babasına bakar gibi bakacak hürmet edecek belediyeciliğin adı, halkçı, sosyal belediyeciliktir. Bizim yaptığımız belediyeciliğin adı, budur. Ferdi'yi de gönüllere sokan budur."

        Konuşmanın ardından Özel ve beraberindekiler, merkezin açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

