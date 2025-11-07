Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı ve Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Arızalanan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, zor anlar yaşadı.

