        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de sağanak etkili oldu

        Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:19 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:19
        Eskişehir'de sağanak etkili oldu
        Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, zor anlar yaşadı.

        Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi.

        Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı ve Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Arızalanan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

        Sağanak nedeniyle tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar meydana geldi.

        Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

