        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 23:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:11
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda H.Y'nin (32) kullandığı 26 PK 077 plakalı otomobil, karşı şeride geçip H.F. (33) kontrolündeki 07 EBM 02 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.F. (8), R.S.Y. (7), E.Y. (30), Ş.F.T.(25), A.T. (31), H.F. (5) ve H.F. (32) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada başından yaralanan 5 yaşındaki H.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

