Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir öğrenci tedavi altına alındı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Batıkent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi E.P. (15), okul dışında yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan öğrenciyi fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin tedavisi sürüyor.
