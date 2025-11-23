Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'deki dilencilerden 6 bin 850 lira ele geçirildi

        Eskişehir'deki dilencilerden 6 bin 850 lira ele geçirildi

        Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, 2 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 850 lira ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:02
        Eskişehir'deki dilencilerden 6 bin 850 lira ele geçirildi
        Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, 2 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 850 lira ele geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii çevresinde çalışabilir durumda olmasına rağmen vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

        Çarşı bölgesinde kalabalık gruplar halinde dolaşan dilencilere yönelik denetimler koordineli şekilde yürütüldü. Denetimler sırasında yakalanan ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği belirlenen kişilerin üzerindeki para, zabıta ekiplerince tutanak altına alındı.

        Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak sürdüğünü ve çalışmalarla kent genelindeki dilenci sayısının azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

