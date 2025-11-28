Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:10
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Gültepe ve Yıldıztepe mahallelerinde bulunan 6 farklı noktada denetim gerçekleştirildi.

        Cadde ve ara sokaklarda şüpheli kişi ve araçlara karşı yapılan asayiş ve trafik uygulamasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ile 70 personel görev aldı.

        Yapılan denetimlerde, 420 kişi ile 47 araç kontrol edildi.

        Şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 6 araca farklı maddelerden toplam 84 bin 968 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

