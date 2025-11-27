Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi" düzenlendi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarına yönelik düzenlenen "Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:06
        Eskişehir'de "Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi" düzenlendi
        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarına yönelik düzenlenen "Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Eğitim kapsamında çağrı yönetim süreci hem teorik hem de pratik olarak anlatıldı.

        Tıbbı Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Koordinatörü Dr. Adile Nur Özçoban Efe, bu eğitimde sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarının çağrı karşılama süreçlerinin standart hale getirilmesini ve vatandaşlara daha verimli şekilde müdahale edilebilmesini amaçladıklarını söyledi.

        Eğitimi simülasyonla destekleyerek, gerçeğe yakın uygulamalarla çağrı yönetimi sürecini pekiştirmeye çalıştıklarını belirten Efe, "Eğitimlerimiz 4 gün sürüyor. Bunun 2 günü teorik ağırlıklı, kalan 2 günde simülasyon ağırlıklı devam ediyor. Eğitime katılan tüm katılımcılar, çağrı yönlendirici ve telsiz görevini üstleniyor. Hepsi mutlaka bu görevi yaptığı bir senaryo içerisinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        Senaryoların sınıfta tüm katılımcılar tarafından izlendiğini dile getiren Efe, senaryo sonunda çözümleme oturumu gerçekleştirildiğini ve bu oturumda senaryo hedeflere uygun değerlendirmeler yaptıklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

