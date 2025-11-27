Eskişehir'de "Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi" düzenlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarına yönelik düzenlenen "Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında çağrı yönetim süreci hem teorik hem de pratik olarak anlatıldı.

Tıbbı Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Koordinatörü Dr. Adile Nur Özçoban Efe, bu eğitimde sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarının çağrı karşılama süreçlerinin standart hale getirilmesini ve vatandaşlara daha verimli şekilde müdahale edilebilmesini amaçladıklarını söyledi.

Eğitimi simülasyonla destekleyerek, gerçeğe yakın uygulamalarla çağrı yönetimi sürecini pekiştirmeye çalıştıklarını belirten Efe, "Eğitimlerimiz 4 gün sürüyor. Bunun 2 günü teorik ağırlıklı, kalan 2 günde simülasyon ağırlıklı devam ediyor. Eğitime katılan tüm katılımcılar, çağrı yönlendirici ve telsiz görevini üstleniyor. Hepsi mutlaka bu görevi yaptığı bir senaryo içerisinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.