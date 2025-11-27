Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tıbbi acil çağrı yönetimi eğitimi verildi

        Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Eğitim ve Simülasyon Merkezi, acil sağlık hizmetlerinde çağrı yönetim kalitesini artırmaya yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tıbbi acil çağrı yönetimi eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Eğitim ve Simülasyon Merkezi, acil sağlık hizmetlerinde çağrı yönetim kalitesini artırmaya yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

        Tıbbi acil çağrı yönetiminde standartların yükseltilmesi, hasta güvenliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla bu ay altıncısı düzenlenen eğitim, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde başladı.

        Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Eğitim Koordinatörü Dr. Adile Nur Özçoban Efe, yaptığı açıklamada, bu eğitimde sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarının çağrı karşılama süreçlerini standart hale getirilmesini ve halka daha verimli şekilde müdahale edilebilmesini amaçladıklarını söyledi.

        Eğitimi simülasyon uygulamalarıyla desteklediklerini ifade eden Efe, şöyle konuştu:

        "Gerçeğe yakın uygulamalarla çağrı yönetimi sürecini pekiştirmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimiz 4 gün sürüyor. Bunun 2 günü teorik ağırlıklı, kalan 2 günü de simülasyon ağırlıklı devam ediyor. Eğitime katılan tüm katılımcılar, çağrı yönlendirici ve telsiz görevini üstleniyor. Hepsi mutlaka bu görevi yaptığı bir senaryo içerisinde yer alıyor. Sonrasında senaryolar sınıfta tüm katılımcılar tarafından izleniyor ve bir çözümleme oturumu gerçekleştiriliyor. Bu oturumda da senaryo hedeflerine uygun değerlendirmeler yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi"...
        Eskişehir'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi"...
        El emeğiyle ördüğü bebekleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyor İnternett...
        El emeğiyle ördüğü bebekleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyor İnternett...
        Eskişehir'de gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Eskişehir'de gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        İnönü'de asfalt onarım çalışmaları son sürat devam ediyor
        İnönü'de asfalt onarım çalışmaları son sürat devam ediyor
        AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe teşkilat başkanları belli oldu
        AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe teşkilat başkanları belli oldu