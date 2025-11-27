Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:39 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) düzenlenen etkinlikte konuşan AKAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Akademik Temsilcisi, Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Alt Komisyonu üyesi ve İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Seymen Çakar, kadına yönelik şiddetin türleri ile toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin şiddet döngüsündeki rolü hakkında bilgi verdi.

        Çakar, kadına yönelik şiddetin dünya genelinde en yaygın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, "Her üç kadından biri yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Şiddet yalnızca fiziksel ve cinsel biçimlerle sınırlı değil; ekonomik, psikolojik ve sosyal boyutları da bulunuyor." dedi.

        Kadına yönelik şiddetin tarihsel olarak eşitsiz güç ilişkilerinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Çakar, şiddetin kadını bağımlı hale getirme ve davranışlarını kontrol altına amacı taşıdığına dikkati çekti.

        Konuşmasında siber şiddete de değinen Çakar, "Araştırmalar çevrim içi kadın ve kız çocuklarının yüzde 70'ten fazlasının siber şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Üstelik pek çok vaka bildirilmiyor. Siber şiddet de diğer şiddet türleri gibi kadınları kontrol etme ve ataerkil güç ilişkilerini pekiştirme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Soru cevap bölümünün ardından sona eren etkinliğe, çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        El emeğiyle ördüğü bebekleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyor İnternett...
        El emeğiyle ördüğü bebekleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyor İnternett...
        Eskişehir'de gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Eskişehir'de gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        İnönü'de asfalt onarım çalışmaları son sürat devam ediyor
        İnönü'de asfalt onarım çalışmaları son sürat devam ediyor
        AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe teşkilat başkanları belli oldu
        AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe teşkilat başkanları belli oldu
        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı