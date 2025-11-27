Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollardan temin edilen faturasız uyarıcı hap, gümrük kaçağı sigara ve tabancayı haksız kazanç elde etmek için piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, 119 yabancı menşeili uyarıcı hap, İnönü ilçesinde ise şüpheli bir şahsın üzerinde 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde de 2 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, faturasız ve bandrolsüz 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.