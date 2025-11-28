Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü çocuklara fidan hediye etti

"Yeşil vatan" temasıyla doğa ve orman sevgisi, çevre bilincinin aşılandığı oyunun ardından Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve İşletme Şefi Hakan Emir de katılımıyla çocuklara fidan verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Madagaskar Sihirli Orman" adlı çocuk tiyatrosunu farklı okullardan 1800 öğrenci izledi.

