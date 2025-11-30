Nadir görülen çene siniri tümörü hastası Eskişehir Şehir Hastanesinde ameliyat edildi

Eskişehir'de çene şişliği ve ağrısı şikayetiyle gittiği Eskişehir Şehir Hastanesinde, çene siniri tümörü bulunduğu tespit edilen hasta, ameliyat edildi.

Yaklaşık 3 yıldır devam sağlık sorunu nedeniyle gittiği sağlık kuruluşlarında çözüm bulamayan 2 çocuk annesi Figen Kayhan (47), Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümüne başvurdu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görev yapan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan tarafından muayene edilen Kayhan'a biyopsi ve görüntüleme tetkikleri uygulandı.

Tetkiklerin ardından Figen Kayhan'ın çenesinde, nadir rastlanan çene siniri tümörü bulunduğu tespit edildi.

Kayhan, Prof. Dr. Vural Fidan ve ekibi tarafından 45 dakika süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın çenesinde hafif hassasiyet, uyku esnasında tıkanıklıklar ve solunum problemleri nedeniyle kendilerine geldiğini söyledi.

Hastanın çenesinde tespit ettikleri şişlikten dolayı bu şikayetlerin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Biyopsi sonucunda çıkan netice, çok nadir olan çene siniri tümörü olarak geldi. Buna istinaden yapmış olduğumuz ameliyatta, o dokuyu tümüyle temizleyerek hastamızın şikayetlerinin düzelmesini sağlama imkanı bulduk. Tespit etmiş olduğumuz sinir kılıfı tümörü, oldukça nadir görülen bir hastalık. Ayrıca çene sinirinde bulunması şu an dünyada yayınlanmış 19'uncu vaka. Fakat solunum problemiyle gelen ilk vaka olarak biliniyor. Hastanemizde bu hastayı değerlendirdikten sonra operasyonu yaparak şifayla taburculuğunu sağlıyoruz."

Operasyon hakkında bilgi veren Fidan, "Alt çeneyi otomatik ekartörlerle açarak çene iç kısmında yer alan sinirin kılıfını görüntüledik. O sinire zarar vermeyecek şekilde sinir kılıfını temizledik. İçerideki yaklaşık 5 santimetrelik kitleyi çıkarttık. Çevre dokular, özellikle damar sinir paketleri ve tükürük kanallarının zarar görmemesini sağlamaya çalıştık. Şükür ki herhangi bir komplikasyon yaşamadan hastamızı ameliyattan çıkarttık." ifadesini kullandı.