        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" açılış programı düzenlendi

        Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğünce "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:01
        Eskişehir'de "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" açılış programı düzenlendi
        Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğünce "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında açılış programı gerçekleştirildi.

        İl Ambulans Servis Başhekimliğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, acil sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat fedakarlıkla yürütüldüğünü söyledi.

        Acil çağrı sisteminin çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Ambulans kapasitesinin artırılması, istasyon sayısının genişletilmesi ve araçların yenilenmesi yönündeki çalışmalarımız sürüyor." dedi.

        Toplumda ilk yardım bilincinin geliştirilmesi amacıyla lise öğrencilerine verilen ilk yardım eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden Aksoy, Eskişehirli vatandaşların ambulanslara yol verilmesi konusundaki duyarlılığına teşekkür ederek acil sağlık hizmetlerinin kalitesini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı'nın da konuşma yaptığı programın sonunda, Aksoy ve beraberindekiler hafta sebebiyle hazırlanan resim sergisini gezdi.

