Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy, İŞKUR'un desteğiyle iş yeri açan 2 engelli girişimciyi ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İŞKUR'un hibe desteğiyle iş yeri açan 2 engelli esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:36 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy, İŞKUR'un desteğiyle iş yeri açan 2 engelli girişimciyi ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İŞKUR'un hibe desteğiyle iş yeri açan 2 engelli esnafa ziyarette bulundu.

        Vali Aksoy ilk olarak hibe desteğiyle Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesinde kahve ve kahvaltı salonu işletmeciliği yapan işitme engelli kadın girişimci Hande Hanife Güler'i iş yerinde ziyaret etti.

        Ziyarette Güler'in girişimcilik yolculuğuna dair bilgi alan Aksoy, işletmede kahve içerek Güler'e çalışma hayatında başarılar diledi.

        Aksoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır hizmet veren işletmenin İŞKUR'dan 450 bin liralık destekle faaliyete geçtiğini söyledi.

        İşletme sahibinin cesareti ve azminin takdire şayan olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Hem Eskişehir'e yeni bir işletme kazandırdı hem de kendi ayakları üzerinde durarak önemli bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu girişimin, diğer engellilerimize de örnek oluşturması bakımından oldukça kıymetli. Kendisine destek veren başta babası olmak üzere tüm ailesine teşekkür ediyorum. Engellilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Son üç yıl içinde Eskişehir'de engellilere yönelik olarak İŞKUR tarafından 9 proje desteklendi. Bu işletme de onlardan biri. Kendisini gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."

        Aksoy daha sonra İŞKUR'un aynı desteğiyle ambalaj ve temizlik ürünleri alanında kendi işletmesini kuran engelli girişimci Onur Yurt ile iş yerinde buluştu.

        Motosiklet kazası sonrası omurilik felci nedeniyle engelli olan Yurt'tan işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi alan Aksoy, genç girişimcinin çabasını takdir etti, çalışmalarında başarılar diledi.

        Aksoy, Onur Yurt'un ticari bir girişiminin diğer engelli vatandaşlara motivasyon sağlayıp örnek olacağına dikkati çekerek, "Engelli bireylerimizin ekonomik ve sosyal hayatta yer alması bizim için çok kıymetli. Ailesinin de desteğiyle ortaya konan bu çabayı tebrik ediyor, işletmenin bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        İşletme sahibi Onur Yurt ise temizlik, ambalaj ve endüstriyel ürünlerin satışını yaptığını, perakende satışın yanı sıra kurumsal ve sanayi alanlarına da hizmet vermeyi hedeflediğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!

        Benzer Haberler

        Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in dedesi son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in dedesi son yolculuğuna uğurlandı
        Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü
        Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü
        Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden dedesinin cenazesi Eskişehir'de toprağa v...
        Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden dedesinin cenazesi Eskişehir'de toprağa v...
        Eskişehir'de gizli düzenekle girilen derneğe kumar operasyonu
        Eskişehir'de gizli düzenekle girilen derneğe kumar operasyonu
        Eskişehir'de yaralanmalı trafik kazası tatbikatı
        Eskişehir'de yaralanmalı trafik kazası tatbikatı
        Güvercin Sevenler Derneği'nde kumar oynayan 40 kişiye 369 bin lira ceza
        Güvercin Sevenler Derneği'nde kumar oynayan 40 kişiye 369 bin lira ceza