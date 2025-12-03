Eskişehir Valisi Aksoy, İŞKUR'un desteğiyle iş yeri açan 2 engelli girişimciyi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İŞKUR'un hibe desteğiyle iş yeri açan 2 engelli esnafa ziyarette bulundu.

Vali Aksoy ilk olarak hibe desteğiyle Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesinde kahve ve kahvaltı salonu işletmeciliği yapan işitme engelli kadın girişimci Hande Hanife Güler'i iş yerinde ziyaret etti.

Ziyarette Güler'in girişimcilik yolculuğuna dair bilgi alan Aksoy, işletmede kahve içerek Güler'e çalışma hayatında başarılar diledi.

Aksoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır hizmet veren işletmenin İŞKUR'dan 450 bin liralık destekle faaliyete geçtiğini söyledi.

İşletme sahibinin cesareti ve azminin takdire şayan olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Hem Eskişehir'e yeni bir işletme kazandırdı hem de kendi ayakları üzerinde durarak önemli bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu girişimin, diğer engellilerimize de örnek oluşturması bakımından oldukça kıymetli. Kendisine destek veren başta babası olmak üzere tüm ailesine teşekkür ediyorum. Engellilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Son üç yıl içinde Eskişehir'de engellilere yönelik olarak İŞKUR tarafından 9 proje desteklendi. Bu işletme de onlardan biri. Kendisini gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."