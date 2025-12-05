Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Trafik kontrollerinde ise 11 araca çeşitli maddelerden toplam 125 bin 461 lira ceza uygulandı.

Yapılan aramalarda 2 kişiden 4,19 gram sentetik uyuşturucu madde ve 18 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Eskibağlar, Güllük ve Cumhuriye mahallelerinde yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 90 polis görev aldı.

