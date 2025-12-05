Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Eskibağlar, Güllük ve Cumhuriye mahallelerinde yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 90 polis görev aldı.

        Denetimlerde, 453 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 138 araç kontrol edildi.

        Yapılan aramalarda 2 kişiden 4,19 gram sentetik uyuşturucu madde ve 18 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Trafik kontrollerinde ise 11 araca çeşitli maddelerden toplam 125 bin 461 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Motosiklete çarpan araç hızla kaçtı, 2 kişinin havada takla atması kameraya...
        Motosiklete çarpan araç hızla kaçtı, 2 kişinin havada takla atması kameraya...
        Nefessiz kalan öğrenci öğretmenin hızlı müdahalesi ile ölümden döndü Teknol...
        Nefessiz kalan öğrenci öğretmenin hızlı müdahalesi ile ölümden döndü Teknol...
        Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü b...
        Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü b...
        Milletvekili Hatipoğlu'ndan taraftara çağrı
        Milletvekili Hatipoğlu'ndan taraftara çağrı
        MEB Bakan Yardımcısı Ökten, Eskişehir'de değerlendirme toplantısı yaptı
        MEB Bakan Yardımcısı Ökten, Eskişehir'de değerlendirme toplantısı yaptı
        TEI'den Kan Bağışı
        TEI'den Kan Bağışı