Eskişehir'de Dünya Gönüllüler Günü'nde LÖSEV gönüllüleri buluştu
Eskişehir'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri bir araya geldi.
Eskişehir'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri bir araya geldi.
Kentte bir otelde düzenlenen buluşmada gönüllüler, vakfın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirildi.
LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker ile gönüllülerden Anadolu Üniversitesinde İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Bayçu birer konuşma yaptı.
Gönüllüler, fuaye alanında görüşlerini dile getiren yazılar kaleme aldı.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Program, İlker'in LÖSEV'in çalışmalarına katkıda bulunan gönüllülere teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.