Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Dünya Gönüllüler Günü'nde LÖSEV gönüllüleri buluştu

        Eskişehir'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Dünya Gönüllüler Günü'nde LÖSEV gönüllüleri buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri bir araya geldi.

        Kentte bir otelde düzenlenen buluşmada gönüllüler, vakfın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirildi.

        LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker ile gönüllülerden Anadolu Üniversitesinde İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Bayçu birer konuşma yaptı.

        Gönüllüler, fuaye alanında görüşlerini dile getiren yazılar kaleme aldı.

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

        Program, İlker'in LÖSEV'in çalışmalarına katkıda bulunan gönüllülere teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de apartman sakinleri, Eskişehirspor sevgisini binaya taşıdı Bina...
        Eskişehir'de apartman sakinleri, Eskişehirspor sevgisini binaya taşıdı Bina...
        Melahat Ünügür Ortaokulu, Voleybol Yıldız Kız kategorisinde finalde
        Melahat Ünügür Ortaokulu, Voleybol Yıldız Kız kategorisinde finalde
        Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalandı
        Eskişehir'de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor
        Eskişehir'de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor
        Eskişehir'de 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakala...
        Eskişehir'de 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakala...
        Bu okul futbol branşında üst üste 10 yıldır şampiyon Eskişehir'de sürekli b...
        Bu okul futbol branşında üst üste 10 yıldır şampiyon Eskişehir'de sürekli b...