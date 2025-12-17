Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binası 2026'da tamamlanacak

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası inşaatının 2026 yılında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatırım programında yer alan ve ihale ile yapım süreci İl Müdürlüğünce yürütülen yeni hizmet binası projesi kapsamında İl Müdürü Hikmet Çelik'in, kontrol teşkilatı ve yüklenici firma yetkilileriyle şantiyede incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kentte üç ayrı binada hizmet veren birimlerin tek çatı altında toplanacağı projeyle, kamu hizmetlerinin daha ekonomik, verimli ve etkin şekilde sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların kolay ulaşabileceği şekilde planlanan binanın, modern, çevreci, çağın gereklerine uygun, depreme dayanıklı ve güvenli çalışma alanları sağlayacağı kaydedildi.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Çelik'in, proje tamamlandığında Eskişehir için örnek bir proje olacağının altını çizerek, yeni hizmet binasının yapım çalışmalarının hızlandırılmasını istediği ifade edildi.