Eskişehir'de jandarma üniversite yerleşkesinde bilgilendirme yaptı

Jandarma personeli ayrıca katılımcıların mesleğe ilişkin sorularını cevaplayıp jandarmanın çalışma alanları, görevleri ve vatandaşla iletişim süreçleri hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'nde kurulan stantları ziyaret eden katılımcılara jandarma tarafından kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.