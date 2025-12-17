Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de jandarma üniversite yerleşkesinde bilgilendirme yaptı

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca öğrenci ve akademisyenlere yönelik bilgilendirme standı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de jandarma üniversite yerleşkesinde bilgilendirme yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca öğrenci ve akademisyenlere yönelik bilgilendirme standı açtı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'nde kurulan stantları ziyaret eden katılımcılara jandarma tarafından kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı.

        Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması, siber suçlar ve dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Jandarma personeli ayrıca katılımcıların mesleğe ilişkin sorularını cevaplayıp jandarmanın çalışma alanları, görevleri ve vatandaşla iletişim süreçleri hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı

        Benzer Haberler

        Koyunlar bu kışı kırda otlayarak geçiriyor Geçen kış ağıllara kapatılan küç...
        Koyunlar bu kışı kırda otlayarak geçiriyor Geçen kış ağıllara kapatılan küç...
        İnönü Belediyesi ve Esenler Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü
        İnönü Belediyesi ve Esenler Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü
        Eskişehir'de gece sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesi bekleniyor...
        Eskişehir'de gece sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesi bekleniyor...
        Eskişehir'de "Hisset, Tasarla, Oynat" semineri gerçekleştirildi
        Eskişehir'de "Hisset, Tasarla, Oynat" semineri gerçekleştirildi
        DÜZELTME - Eskişehir'de "Dünya Türk Dili Ailesi Günü programı düzenlendi" b...
        DÜZELTME - Eskişehir'de "Dünya Türk Dili Ailesi Günü programı düzenlendi" b...
        'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
        'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' Eskişehir'de coşkuyla kutlandı