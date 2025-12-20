Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 06:04 Güncelleme: 20.12.2025 - 06:04
        Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Aşağı Söğütönü Mahallesi 1549. Sokak'ta E.B. (27) idaresindeki 26 EB 255 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan D.D'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan D.D. yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan D.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

        Üçüncü kez alkollü araç kullandığı için cezasına 5 yıl daha eklenen sürücünün ehliyetine 2032 yılına kadar el konulurken, 39 bin 521 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

