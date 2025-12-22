Eskişehir'de çıkan kavgada 1 çocuk bıçaklandı
Odunpazarı ilçesinde lise öğrencilerinin arasında çıkan kavgada 1 çocuk bıçaklanarak yaralandı.
Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesinde meydana gelen olayda, lise öğrencileri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 15 yaşındaki K.A. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Ayrıca olayda, kavgaya karışan çocuklar ve ayırmak için müdahale eden vatandaşlar da darbedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan çocuğu Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri, K.A’yı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan suça sürüklenen çocukların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
