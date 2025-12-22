Eskişehir'de çıkan kavgada 1 çocuk bıçaklandı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 15 yaşındaki K.A. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Ayrıca olayda, kavgaya karışan çocuklar ve ayırmak için müdahale eden vatandaşlar da darbedildi.

