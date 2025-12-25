Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Çifteler'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 25.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:43
        Çifteler'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 2 şüphelinin araç içinde uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 5 sentetik ecza hap, 14 bandrolsüz puro, 11 sigara sarma kağıdı, 2 öğütücü aparat, tabanca şarjörü ve fişekler ile 3 bıçak ele geçirildi.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

