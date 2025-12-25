Çifteler'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 2 şüphelinin araç içinde uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 5 sentetik ecza hap, 14 bandrolsüz puro, 11 sigara sarma kağıdı, 2 öğütücü aparat, tabanca şarjörü ve fişekler ile 3 bıçak ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
