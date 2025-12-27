Habertürk
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

        27.12.2025 - 12:06
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
        Odunpazarı ilçesinde denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan İ.İ, 43 AS 600 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

        İ.İ, kovalamaca sonucu 71 Evler Mahallesi Hızırer Sokak'ta yakalandı.

        Kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

        Araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 43 bin 890 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

