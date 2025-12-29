AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katıldı

AK Parti'nin merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantıları, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayşen Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısında mahallelerden yükselen irade, sahadan gelen tecrübe ve ortak hedefler istişare edildi.

Teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, teşkilat ruhunun ve saha çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Odunpazarı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısında ise mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmaları, yerel gündem ve gelecek döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen teşkilat çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.