        ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine alınan radyolojik görüntüleme cihazları hizmete girdi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine alınan 5 yeni radyolojik görüntüleme cihazı, hastaların hizmetine sunuldu.

        Giriş: 16.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:21
        ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine alınan radyolojik görüntüleme cihazları hizmete girdi
        Hastanenin Radyoloji Anabilim Dalı bünyesine kazandırılan, ileri teknolojiye sahip mamografi, ultrason ve 3 röntgen cihazıyla, hastalara daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

        Açılış töreninde konuşan Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, söz konusu cihazların üst düzey teknolojiyle donatıldığını söyledi.

        Yeni cihazlarla hastalıkların teşhisinin çok daha kolay hale geleceğini vurgulayan Gürsoy, "Hem bölgemize hem de Eskişehir halkına hayırlı olsun. İnşallah hocalarımızla güzel hizmetler vereceğiz." dedi.

        Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Toprak ise cihazların yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabildiğini dile getirdi.

        Cihazların ayrıca düşük dozda radyasyon yaydığını belirten Toprak, böylece hastaların zararlı ışınlara daha az maruz kalacağını ifade etti.

        İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Yıldız da yeni mamografi cihazıyla meme kanserinin erken teşhisinde büyük avantaj elde edeceklerini aktardı.

