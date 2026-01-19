Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de geçen yıl Sıfır Atık Projesi ile 358 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

        Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen imar, ruhsat, çevre ve kamu yatırımlarına ilişkin çalışmalar kapsamında konut projeleri, kira yatırımları, sıfır atık uygulamaları ve hazine taşımazlarına yönelik işlemler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:44 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:44
        Eskişehir'de geçen yıl Sıfır Atık Projesi ile 358 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı
        Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen imar, ruhsat, çevre ve kamu yatırımlarına ilişkin çalışmalar kapsamında konut projeleri, kira yatırımları, sıfır atık uygulamaları ve hazine taşımazlarına yönelik işlemler gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, imar ve ruhsat çalışmalarında, Odunpazarı ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 109 konut, 4 ticaret merkezi, 2 cami ve 2 okul için yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlendi. Kocakır mevkisinde ise 1796 konut ile birer ticaret merkezi, cami ve okulun yapımının devam ettiği kaydedildi.

        İl merkezinde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 bin 80 olmak üzere toplam 6 bin 55 konutun yapılması planlandığı, 2026 yılı içerisinde hak sahipliği kurasının çekilerek yapım sürecinin başlatılması öngörüldüğü belirtildi.

        Kira yardımları kapsamında 2025 yılında 780 hak sahibine 25 milyon 269 bin 193 lira ödeme yapıldığını ve kanunun yürürlülüğe girdiğinden bugüne kadar 8 bin 668 hak sahibine 121 milyon 955 bin 376 lira kira ödeme yardımının sağlandığı açıklandı.

        Sıfır Atık Projesi kapsamında il genelinde 2 bin 272 Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenirken, 358 bin 428 ton atığın ekonomiye kazandırıldığı ifade edildi. Geri kazanılan atıklar arasında 171 bin ton kağıt, 96 bin 599 ton metal, 48 bin 722 ton plastik ve 40 bin 237 ton cam atığın bulunduğu belirtildi.

        Söz konusu çalışmalar sayesinde 1 milyar 47 milyon kwh, 4 milyon 797 bin metreküp su, 753 bin 636 varil petrolden tasarruf edilirken 2 milyon 913 bin 474 adet ağaç kesiminin önüne geçilmiş olduğu ifade edildi.

        Afet ve riskli yapılar kapsamında 221 riskli yapının tespitinin yapıldığı ve bunlardan 178'inin yıkımının gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Yapı ve proje çalışmalarını doğrultusunda proje incelemesi, ödenek işlemleri, ihale hazırlıklarının sürdüğü ve bakanlık yatırım programında yer alan projelere ilişkin ihale hazırlıklarının da gerçekleştirildiği belirtildi. Engelsiz Yaşam Merkezi ile Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasının yapımının devam ettiği ve 2026 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

        Milli Emlak çalışmaları kapsamında 27 hak sahibine 17 hektar taşınmaz tarımsal amaçla kiralandığı ve 102 adet taşınmaz genel hükümlere göre kiralandığı ayrıca 1727 adet, toplam 89 bin 429 hektar yüzölçümlü hazine taşınmazının kamu kurumlarına tahsis edildiği kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

