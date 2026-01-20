Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:05
        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, "hırsızlık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 6 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.U, “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan G.İ. ve “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık”, “tehdit” ve toplamda 12 farklı suçtan 29 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 264 bin 20 lira adli para cezası bulunan R.B. yakalandı.

        Firari hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

