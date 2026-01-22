Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.



Sazova Mahallesi Güldeste Sokak'ta arkadaşlarıyla alkol alan 28 yaşındaki Eren Karakaya, bir süre sonra fenalaştı.





Babasının eve getirdiği Karakaya, bir süre sonra ölü olarak bulundu.



Ailesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Karakaya'nın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

