Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehir'de temel atma töreninde konuştu:

Bak, Odunpazarı ilçesinde inşa edilecek Çankaya Spor Salonu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu salonun 765 seyirci kapasitesine ve çeşitli alt salonlara sahip olacağını söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kendi alanlarındaki yatırımlarına artırarak devam ettiklerini vurgulayan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini anlattı.



Spora yapılan yatırımın önemini vurgulayarak Bak, "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü, toplumsal dayanışmayı artırıcı gücü çok önemli. O yüzden bu yatırımları gençlerimiz, çocuklarımız için yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını dile getiren Bak, şöyle devam etti:



"Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor ve spor aktiviteleri çok önem arz ediyor. Burada vatandaşlarımız var. Sizlerden ricamız, çocuklarınızı salonlara, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine, spor yapılan yerlere ve gençlik merkezlerine getirin. Sporla iç içe olsunlar. Kendi öz güvenlerini kazansınlar. Öz güvenleriyle beraber arkadaşlarıyla paylaşmayı, topluma faydalı olmayı, manevi değerlere sahip olmayı, vatanını milletini sevmeyi öğrensinler."



Bak, inşa edilecek Çankaya Spor Salonu'nun kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini aktardı.



Obezite tehlikesine de dikkati çeken Bak, "Gençlerimiz abur cubur yiyerek, fast foodla beslenerek kötü bir yeme alışkanlığına sahipler. Bununla mücadele etmeleri için de spora gelmeleri lazım. İşte spor, bu yüzden önemli. Hareket etmeliyiz, sağlıklı olmalıyız. Spor yapan bir insan, az doktora gider. Az film çektirir, az ilaç kullanır. Çevresine faydalı olur. Diyalogları ve öz güveni önemli şekilde artar." ifadesini kullandı.



Bakan Bak, velilere seslenerek, "Çocuklarınızı yüzme havuzlarına getirin. Bakın Türkiye çapında olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 1000'e yakın spor tesisi, yüzme havuzu yaptık. Son 6-7 yılda, 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğrettik. İşte bunlar çok kıymetli. Veliler çok memnun." diye konuştu.



Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "Mahallelere kadar, okul bahçelerine kadar spor sahası yapalım, futbol sahası yapalım. Basketbol, voleybol sahası yapalım. Gençlerimiz, spor yapsın." diye talimat verdiğini hatırlattı.



Yurt genelinde 570 gençlik merkezi bulunduğunu bildiren Bak, "Milyonlarca gencimiz buraya gelip, resimden sanata ve kültüre pek çok aktiviteye katılıyorlar. Müzik aleti çalmayı öğreniyorlar. Kütüphanelerde ders çalışıyorlar ve aktivitelere katılıyorlar. O yüzden, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bu tesislerin yapımını artırarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



Bakan Bak, uluslararası organizasyonlara yönelik yatırımların da devam ettiğini vurgularak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye organize edecek İtalya'yla beraber. Yine Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı İstanbul'da organize edeceğiz. 2026'da, pek çok branşta dünya ve Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılmaya devam ediyor. O yüzden, sporun ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Buradan Eskişehir de payını alıyor."



Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da Çankaya Spor Salonu'nun temelini atmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



Söz konusu salonun yaklaşık 18 ayda tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Buranın da bitmesiyle gençlerimizin, sevgili çocuklarımızın spor yapmasının sağlanmasında büyük kolaylık olacak. Sporun insan hayatı için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.



TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da Eskişehir'in gençliğiyle yaşayan, üniversiteleriyle büyüyen bir kent olduğunu belirtti.



Bu dinamizmi ayakta tutan en önemli etkenlerden birinin yıllar içinde oluşturulan güçlü spor ve gençlik altyapısı olduğunun altını çizen Gürcan, "Bugün, burada atılan bu adım, geçmişte atılan adımların devamı ve tamamlayıcısıdır." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından spor salonunun temeline ilk harç döküldü.



Törene, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

