        Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı

        Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Giriş: 30.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:36
        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı
        Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuş suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Eskişehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet siteleri aracılığıyla müşterilere ulaştıkları, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, aracılık ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları belirlenen 13 zanlı yakalandı.

        Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 Tibet kasesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Polis, operasyon kapsamında 6'sı yabancı uyruklu 15 mağdur kadını kurtardı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan tutuklanırken, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

