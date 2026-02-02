Eskişehir'de oyun salonlarında öğrenci denetimi yapıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, okulların açılmasıyla birlikte oyun salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde bulunan oyun salonlarında yapılan denetimlerde, okul saatleri içerisinde öğrencilerin işletmelerde bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ekipler, denetimler sırasında kimlik kontrolleri yaparken, işletme sahiplerine de yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmede bulundu. Çocuk ve gençlerin eğitim saatlerinde oyun salonlarında vakit geçirmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerin, kent genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.