Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Resmiye Göktepe'nin cenazesi defnedildi

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Resmiye Göktepe'nin (62) cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Göktepe'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine getirildi. Cenaze töreni öncesi Göktepe'nin yakınları, taziyeleri kabul etti. Yüzüncü Yıl Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Göktepe'nin cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.